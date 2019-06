Voyager en Iran avec le hijab du point de vue d’une journaliste française

Téhéran (ISNA)- Quand on parle de l’Iran, face à son histoire grandiose, les limites pour le hijab ne doivent pas être si importantes, a déclaré la journaliste et documentariste française, Valérie Simonet, au journaliste d’ISNA.

Mme Simonet est une journaliste qui produit des documentaires pour la télévision française. Accompagnée par un(e) ami(e), elle s’était rendue en Iran il y a 10 ans pour un voyage touristique, quand il régnait un atmosphère politique plus fermé entre l’Iran et le monde. Elle a également exprimé ses regrets pour ce qui passe actuellement sur la scène politique pour l’Iran en disant que « Quand Donald Trump s’est retiré du Plan global d’action conjoint (PGAC) je me suis très étonnée, car il paraissait que les relations internationales du pays s’améliorent. Cet action des Etats-Unis était regrettable ».

Mme Simonet a parlé aussi du hijab et des limites à cause desquels certains touristes disent qu’ils ne choisissent pas l’Iran. Elle a souligné qu’en tant qu’une journaliste et documentariste, elle a un autre point de vue, mais elle essaie d’avoir une bonne résumée de ses expériences personnelles lors de cette visite, en prenant en considération les attirances de l’Iran. Cette journaliste a même déclaré que les limites pour le hijab ne sont pas quelque chose d’inquiétante ou d’obstacle pour voyager en Iran.

« C’est dommage qu’un pays soit limité pour les questions politiques et le hijab, un pays qui a autant d’histoire, de civilisation, de culture et des poètes comme Omar Khayyam, Rûmî (Mawlana) et Hafiz qui leurs poèmes sont traduits et analysés dans de différentes langues », a-t-elle ajouté.

« Il est possible que pour un Français, avec ses pensées libres et son style de vie, ça soit difficile d’accepter de voyager avec le hijab, mais cela n’empêche pas une personne comme moi de se rendre à un pays comme l’Iran. Ce pays possède un peuple accueillant avec une grande histoire et une ancienne civilisation et des paysages époustouflants », a insisté Mme Simonet.

